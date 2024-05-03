В Госдуме поддержали поправки о запрете участия в выборах для иноагентов

Поправки предлагают внести изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

В Госдуме поддержали поправки о запрете участия в выборах для иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 3 мая, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки о запрете иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней в России По данным издания, поправки внесли ко второму чтению законопроекта.

Поправки предлагают внести изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».