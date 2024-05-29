Владелец AliExpress ввел ограничения для российских клиентов

Компания перестала принимать рубли и не оформляет доставку в страну.

Владелец AliExpress ввел ограничения для российских клиентов. Об этом написал «Коммерсантъ».

Alibaba перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в РФ. Деньги, которые компании уже перечислили в КНР, пообещали вернуть.

Отмечается, что изменения могут повлиять на многих поставщиков.

«Alibaba — излюбленный источник товаров для многих так называемых перекупов: это оптовые рынки, магазины, продавцы на маркетплейсах. Очевидно, что для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями уже живут больше двух лет и учатся обходить их всевозможными способами», — заявил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов.

Отдельно указано, что ограничения вводятся не только в платежном вопросе, но и в политику отправки товаров.

Все это ведет к удорожанию товаров и потере их экономического смысла.

Отмечается, что банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации в прежнем режиме.