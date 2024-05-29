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Умер рязанский участник Великой Отечественной войны Иван Караваев
Ему было 98 лет. Соболезнования выразил совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.

Умер рязанский участник Великой Отечественной войны Иван Караваев. Некролог опубликовали «Рязанские ведомости».

Караваев был призван на фронт в 1943 году. Он участвовал в войне с Японией в качестве артиллериста, командиром тяжелого орудия. Во время боев Караваев получил легкое осколочное ранение. Демобилизовался в 1950 году в звании старшего сержанта. Он награжден медалью «За победу над Японией».

После войны Караваев 30 лет работал кузнецом на рязанском заводе «Рязсельмаш». Он участвовал в выпуске деталей для завода «Красное знамя» и комплектующих для военных самолетов.

Ему было 98 лет. Соболезнования выразил совет ветеранов Железнодорожного района Рязани.