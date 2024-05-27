В ДНР четверо сотрудников МЧС попали под обстрел ВСУ

Четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ в Горловке. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел», — говорится в сообщении министерства.

Пострадавшие пожарные направлены на лечение.