В Пермском крае при пожаре в доме погибли три человека
В Пермском крае при пожаре в доме погибли три человека. Об этом
Пожар произошел в поселке Мысы. Загорелись жилой дом и постройки на 63 квадратных метрах.
По предварительным данным ведомства, причина пожара — перегрузка электросети.
Отмечается, что погибли 10-летняя девочка, ее отец и бабушка.
Пожарные вынесли из горящего дома два газовых баллона. Огонь не перешел на соседние строения. Как уточнили в посте, с матерью погибшего ребенка работал психолог.
Фото: Telegram-канал «МЧС России»