В Пермском крае при пожаре в доме погибли три человека

В Пермском крае при пожаре в доме погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

Пожар произошел в поселке Мысы. Загорелись жилой дом и постройки на 63 квадратных метрах.

По предварительным данным ведомства, причина пожара — перегрузка электросети.

Отмечается, что погибли 10-летняя девочка, ее отец и бабушка.

Пожарные вынесли из горящего дома два газовых баллона. Огонь не перешел на соседние строения. Как уточнили в посте, с матерью погибшего ребенка работал психолог.

Фото: Telegram-канал «МЧС России»