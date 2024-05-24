В Михайловском районе в ДТП пострадали два человека

Авария произошла в четверг, 23 мая, примерно в 21:30, в селе Щетиновка.

В Михайловском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 23 мая, примерно в 21:30, в селе Щетиновка.

По предварительной информации, между собой столкнулись Volkswagen Polo под управлением 28-летнего жителя Тульской области и Chery Tiggo 8, за рулем которого был 24-летний местный житель.

В результате за медицинской помощью обращались два пассажира Volkswagen в возрасте 11 и 23 лет. По факту аварии полиция начала проверку.