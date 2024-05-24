«Интерфакс»: корпорация VK планирует закрыть мессенджер ICQ

По данным издания, сервис прекратит работу с 26 июня.

Корпорация VK планирует закрыть мессенджер ICQ. Об этом представители компании заявили « Интерфаксу ».

Уточняется, что сервис прекратит работу с 26 июня.

В пресс-релизе VK отмечается, что компания сконцентрируется на развитии «VK Мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

«Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов „VK Мессенджер“ и VK „WorkSpace“», — указано в сообщении.

ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. В последний раз мессенджер масштабно обновлялся в 2020 году — на фоне самоизоляции из-за пандемии.