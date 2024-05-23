За год рязанцы отправили в зону СВО 2400 посылок
Они доставляются в приоритетном порядке.
За год рязанцы отправили в зону СВО 2400 посылок. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
Отмечается, с мая 2023 года почта приняла в Рязанской области 2 400 бесплатных посылок для военнослужащих в зону проведения спецоперации.
Чаще всего отправляют теплую одежду, постельные принадлежности и другие необходимые вещи. Из продуктов питания — сухофрукты, орехи, чай, конфеты.
Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Они доставляются в приоритетном порядке.