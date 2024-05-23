В Рязанской области мужчину осудили за пьяное вождение и попытку дачи взятки

Инцидент произошел в октябре 2023 года в деревне Секиотово.

В Рязанской области мужчину осудили за пьяное вождение и попытку дачи взятки. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. В деревне Секиотово сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Уточняется, что ранее мужчина привлекался к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он вновь отказался проходить процедуру. Также, чтобы избежать наказания, мужчина предложил сотруднику ДПС взятку. От ее получения он отказался.

Мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ, штрафу в размере 50 тысяч рублей. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован и обращен в доход государства.