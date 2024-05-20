Минздрав прокомментировал историю рязанки о смерти матери после операции в онкодиспансере

Как отметили в ведомстве, врачи были в курсе о проблемах с сердцем и тромбоэмболии женщины.

Региональный минздрав прокомментировал редакции РЗН. инфо историю рязанки о смерти матери после операции в онкодиспансере.

Как отметили в ведомстве, врачи были в курсе о проблемах с сердцем и тромбоэмболии женщины. После операции она находилась в анестезиолого-реанимационном отделении палате интенсивной терапии.

«Состояние пациентки соответствовало тяжести операции. После стабилизации состояния ее перевели в палату онкогинекологического отделения для ранней активизации с целью профилактики послеоперационных осложнений. Находилась под наблюдением дежурного врача. Проводилась плановая терапия», — сообщили в минздраве.

Уточняется, что после ухудшения состояния рязанку снова перевели в анестезиолого-реанимационное отделение палату интенсивной терапии и проводили необходимое лечение.

«Состояние пациентки оставалось тяжелым, но стабильным. Проводилась интенсивная терапия с некоторой положительной динамикой. При ухудшении состояния проводились реанимационные мероприятия в течение 34 минут без эффекта. Была констатирована биологическая смерть», — добавили в ведомстве.

Кроме того, на жалобу местной жительницы о неисправной аппаратуре минздрав ответил, что с момента открытия онкодиспансера оборудование ни разу не ломалось.

«Оборудование регулярно проходит техническое обслуживание в рамках существующих регламентов. Датчики, имеющиеся на приборах, издают специальные сигналы вследствие изменения показателей состояния пациентов для принятия врачебных решений», — заключили в минздраве.

Напомним, рязанка рассказала о смерти матери после операции в онкодиспансере.