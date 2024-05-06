Рязанка рассказала о смерти матери после операции в онкодиспансере. Пост об этом в понедельник, 6 мая, опубликовали в группе «Рязанское здравоохранение» ВКонтакте.
По словам женщины, 71-летнюю пациентку перевели в палату после хирургического вмешательства. У пенсионерки были проблемы с сердцем и тромбоэмболия, но оставлять ее в реанимации не стали.
Ночью пожилой женщине стало хуже и утром ее смогли перевести в отделение реанимации. У пациентки обнаружили обширный инфаркт и тромбоэмболию.
«Записалась к Пшенникову на приём на 26.04.2024, но, к сожалению, мамы не стало к концу девятых суток в реанимации. То есть
Женщина возмутилась отсутствием мест в отделении реанимации, а также пожаловалась на грязь в уборных и некорректное общение со стороны врача.