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Рязанка рассказала о смерти матери после операции в онкодиспансере
Пациентку отказывались переводить в реанимацию.

Рязанка рассказала о смерти матери после операции в онкодиспансере. Пост об этом в понедельник, 6 мая, опубликовали в группе «Рязанское здравоохранение» ВКонтакте.

По словам женщины, 71-летнюю пациентку перевели в палату после хирургического вмешательства. У пенсионерки были проблемы с сердцем и тромбоэмболия, но оставлять ее в реанимации не стали.

Ночью пожилой женщине стало хуже и утром ее смогли перевести в отделение реанимации. У пациентки обнаружили обширный инфаркт и тромбоэмболию.

«Записалась к Пшенникову на приём на 26.04.2024, но, к сожалению, мамы не стало к концу девятых суток в реанимации. То есть 21.04.2024 в 19:24 зафиксировали смерть, а мне позвонили в 19:41, а я только вышла в аптеку. Возникает вопрос сердечно-легочная реанимация (30:2) у нас делается вроде как 30 минут? Или если нет реакции прекращаем через 17 минут? В этот день, в моем присутствии аппаратура постоянно пищала, такого не было ни разу за эти дни, и врач не могла понять в чем дело, сказала, бывает что и глючат», — написала автор.

Женщина возмутилась отсутствием мест в отделении реанимации, а также пожаловалась на грязь в уборных и некорректное общение со стороны врача.