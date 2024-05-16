Рязанец подделал медсправку для замены водительского удостоверения

Против него возбудили уголовное дело.

Рязанец подделал медсправку для замены водительского удостоверения. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры .

По версии следствия, в ноябре 2023 года во время медицинского освидетельствования на замену водительских прав 49-летний обвиняемый приобрел документ у лица, представившегося врачом. За услугу он отдал 1500₽.

Позже мужчина предъявил подделку в МРЭО ГИБДД, где и были выявлены признаки фальсификации штампов.

Рязанца признали виновным в использовании поддельной медицинской справки (ч.1 ст. 327 УК РФ). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Рязани.