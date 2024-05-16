Комитет Госдумы рекомендовал отклонить проект об отсрочке мобилизации отцам трех детей

Решение опубликовано в думской электронной картотеке.

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке мобилизации отцам трех детей. Решение опубликовано в думской электронной картотеке.

«Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона 201632-8 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Н.А.Останиной, А.А.Алехиным, А.В.Корниенко, М.В.Дробот, С.П.Обуховым, О.Н.Смолиным», — указано в решении.

В заключении подчеркивается, что «цели, в которых был разработан рассматриваемый законопроект, могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа, что делает законопроект избыточным». «Согласно полученному заключению правительства Российской Федерации, законопроект нуждается в существенной доработке», — добавлено в решении.

Законопроект внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предлагается внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет.