В Александро-Невском районе из-за заморозков погибла свекла

На данный момент провели подкормку, местами был пересев.

В Александро-Невском районе из-за заморозков погибла свекла. Об этом в среду, 15 мая, сообщила ГТРК «Ока».

Как рассказали в сюжете, из-за погоды пострадали все сельхозкультуры в районе, но больше всего — сахарная свекла. На данный момент провели подкормку, местами был пересев.

«Пыльные бури повредили сахарную свеклу в пределах 20%. Сейчас мы экстренно закупили семена и сегодня должны закончить сев сахарной свеклы», — заявил директор аграрного предприятия Николай Игнатов.

В Александро-Невском районе посевные площади в 2024 году составили более 58 тысяч гектаров, однако 500 из них повторно засеивали из-за заморозков и пыльных бурь.

В сюжете уточняется, что, по предварительным подсчетам, убытки предприятия составили более 20 миллионов рублей. Компенсировать их планируют изменением структуры посевных площадей. Уточняется, что в хозяйстве сократили производство зерновых культур. Вместо пшеницы сажают сою и чечевицу.