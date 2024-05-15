Рязанцев пригласили поучаствовать в экскурсии на самокатах

Желающим предоставят необходимый транспорт.

Рязанцев пригласили поучаствовать в экскурсии на самокатах. Пост об этом в среду, 15 мая, опубликовали в группе «Библиотека им. С.А.Есенина» ВКонтакте.

«Отправляемся на „Рязанские Библиобродилки“! Регистрация на 11:00 21, 23, 28 и 30 мая», — написали в сообщении. Желающим предлагают осмотреть самые интересные объекты города и узнать его историю от краеведов.

Одна группа рассчитана на девять самокатчиков. Необходимый транспорт предоставят организаторы.

В плохую погоду поездки заменят на лекции в библиотеке.

Темы заездов: «Рязань литературная», «Рязань историческая», «Рязань военная», «Рязань губернская», «Рязань музыкальная» и др.

Возрастное ограничение — 12+