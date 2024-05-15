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На семи рязанских улицах ограничат движение транспорта
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

На семи рязанских улицах ограничат движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением дорожных работ по уборке мусора и песчаных наносов на автомобильных дорогах по улицам Либкнехта, Фурманова, Лесопарковой, Свободы, Скоморошинской, проезде Речников, проезде Щедрина в период с 00.00 15 мая по 06.00 16 мая, с 00.00 16 мая по 06.00 17 мая, с 00.00 17 мая по 06.00 18 мая, с 00.00 18 мая по 06.00 19 мая, с 00.00 19 мая по 06.00 20 мая будет ограничено движение транспорта», — отмечается в сообщении.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация просит водителей учитывать данную информацию для планирования своих маршрутов.