Украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает РИА Новости .

Уточняется, что переброска случилась на фоне продвижения российских войск.

По словам Баргилевича, если бы за последние два месяца эти резервы не подготовили, обстановка была бы значительно хуже.

При этом французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на неназванного украинского военного, что киевские власти не подготовили оборону Волчанска, который начали окружать российские войска. В частности, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки наступления».