Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
11°
Срд, 15
15°
Чтв, 16
16°
ЦБ USD 91.63 -0.19 14/05
ЦБ EUR 98.85 -0.1 14/05
Нал. USD 87.30 / 100.00 14/05 13:00
Нал. EUR 94.50 / 115.00 14/05 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
7 716
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
11 760
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 186
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область
Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает РИА Новости.

Уточняется, что переброска случилась на фоне продвижения российских войск.

По словам Баргилевича, если бы за последние два месяца эти резервы не подготовили, обстановка была бы значительно хуже.

При этом французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на неназванного украинского военного, что киевские власти не подготовили оборону Волчанска, который начали окружать российские войска. В частности, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки наступления».