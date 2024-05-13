В России увеличили максимальный размер выплат по ОСАГО

Отмечается, что при оформлении аварии без вызова ГИБДД (по европротоколу) теперь можно получить до 200 тысяч.

В России увеличили максимальный размер выплат по ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект.

Отмечается, что при оформлении аварии без вызова ГИБДД (по европротоколу) теперь можно получить до 200 тысяч.

Кабмин поддержал данный законопроект.

Кроме того, в документе указано, что расширят доступ представителей страховых компаний к документам и информации, связанными с ДТП, чтобы успешнее бороться с попытками мошенничества.