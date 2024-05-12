В Мордовии во время застолья рязанец устроил поножовщину

В Саранске во время застолья 27-летний рязанец устроил поножовщину. Об этом
Ведомством установлено, что 8 марта 2023 года обвиняемый со своей знакомой находился в селе Известь Зубово-Полянского района у приятелей. Во время застолья между фигурантом и потерпевшим произошел конфликт.
Отмечается, что житель Рязанской области взял со стола нож и ударил знакомого один раз в живот. После произошедшего злоумышленник и его девушка покинули место преступления. Пострадавшего доставили в больницу.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины. Его задержали в поселке Умет. Свою вину он признал полностью.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».