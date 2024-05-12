В Мордовии во время застолья рязанец устроил поножовщину

Во время застолья между фигурантом и потерпевшим произошел конфликт. Житель Рязанской области взял со стола нож и ударил знакомого в живот. После произошедшего злоумышленник и его девушка покинули место преступления.

В Саранске во время застолья 27-летний рязанец устроил поножовщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Мордовии.

Ведомством установлено, что 8 марта 2023 года обвиняемый со своей знакомой находился в селе Известь Зубово-Полянского района у приятелей. Во время застолья между фигурантом и потерпевшим произошел конфликт.

Отмечается, что житель Рязанской области взял со стола нож и ударил знакомого один раз в живот. После произошедшего злоумышленник и его девушка покинули место преступления. Пострадавшего доставили в больницу.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины. Его задержали в поселке Умет. Свою вину он признал полностью.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».