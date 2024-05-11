В Белгороде после ДТП перевернулась скорая помощь
Авария произошла утром в субботу, 11 мая, на пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.
В Белгороде в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек. В результате столкновения опрокинулась машина скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла утром в субботу, 11 мая, на пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.
За медицинской помощью обратились 7 человек: 6 из «Газели» и водитель Toyota Avensis.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Момент аварии попал на видео.