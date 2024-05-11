В Белгороде после ДТП перевернулась скорая помощь

Авария произошла утром в субботу, 11 мая, на пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.

В Белгороде в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек. В результате столкновения опрокинулась машина скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла утром в субботу, 11 мая, на пересечении улицы Попова и Белгородского проспекта. Столкнулись «Газель», Toyota Avensis и Peugeot.

За медицинской помощью обратились 7 человек: 6 из «Газели» и водитель Toyota Avensis.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Момент аварии попал на видео.