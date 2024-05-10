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Рязань вошла в список городов России с бюджетным проживанием в отелях летом
Номер в трехзвездочном отеле обойдется в две тысячи рублей за сутки.

Рязань вошла в список городов России с бюджетным проживанием в отелях летом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Отмечается, что наиболее бюджетно получится провести каникулы в Иваново. Сутки в трехзвездочном отеле стоят 1,5 тысячи рублей.

Почти столько же стоит жилье в Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону — 1,6 и 1,7 тысячи рублей соответственно.

Номер в две тысячи рублей обойдется в Новосибирске, Перми, Рязани, Саратове и Краснодаре.