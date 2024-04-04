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В Рязани похоронили известного блогера, рассказывающего о вреде наркотиков
Олега Гришаева, известного под псевдонимом «Отец Олег», похоронили на Новом кладбище в Рязани 4 апреля.

В Рязани похоронили известного блогера, рассказывающего о вреде наркотиков. Об этом сообщили друзья погибшего в его Telegram-канале.

Олега Гришаева, известного под псевдонимом «Отец Олег», похоронили на Новом кладбище в Рязани 4 апреля.

«Все подробности и причину мы сообщим в скором времени, его дело живо и будет жить», — отметили в сообщении.

Мужчина погиб 30 марта. Ему было 33 года. Он жил в Санкт-Петербурге и вел блог о вреде наркотиков.