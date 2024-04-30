Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
20°
Срд, 01
17°
Чтв, 02
11°
ЦБ USD 91.78 -0.23 28/04
ЦБ EUR 98.03 -0.69 28/04
Нал. USD 93.36 / 93.80 30/04 18:56
Нал. EUR 101.83 / 102.00 30/04 18:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
3 919
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
9 189
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
29 374
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
56 243
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Жители Турлатова рассказали о химическом запахе в деревне
«Уже закономерно, западный ветер и у нас сильнейшая химическая вонь. Запах просочился в дом, дышать нечем, окна открыть невозможно, как спасаться?» — написали в посте, добавив, что на жалобы жителей приходят отписки.

Жители Турлатова рассказали о химическом запахе в деревне. Пост об этом появился во вторник, 30 апреля, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Уже закономерно, западный ветер и у нас сильнейшая химическая вонь. Как всегда, запах просочился в дом, дышать нечем, окна открыть невозможно, как спасаться?» — написали в посте, добавив, что на жалобы жителей приходят отписки.

Как отметила автор публикации, в Турлатове нужен стационарный экологический пост [он осуществляет непрерывный сбор и измерение атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ — прим. ред].

«На улице ожидается теплая погода. Как нам его [день] прожить? Как идти с детьми на улицу, в огород, проветрить дома? Сможет ли кто находиться при такой вони без вреда для здоровья?» — заключили в посте.

Напомним, жители Турлатова уже жаловались на вонь в деревне.