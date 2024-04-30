Жители Турлатова рассказали о химическом запахе в деревне

«Уже закономерно, западный ветер и у нас сильнейшая химическая вонь. Запах просочился в дом, дышать нечем, окна открыть невозможно, как спасаться?» — написали в посте, добавив, что на жалобы жителей приходят отписки.

Жители Турлатова рассказали о химическом запахе в деревне. Пост об этом появился во вторник, 30 апреля, в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Уже закономерно, западный ветер и у нас сильнейшая химическая вонь. Как всегда, запах просочился в дом, дышать нечем, окна открыть невозможно, как спасаться?» — написали в посте, добавив, что на жалобы жителей приходят отписки.

Как отметила автор публикации, в Турлатове нужен стационарный экологический пост [он осуществляет непрерывный сбор и измерение атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ — прим. ред].

«На улице ожидается теплая погода. Как нам его [день] прожить? Как идти с детьми на улицу, в огород, проветрить дома? Сможет ли кто находиться при такой вони без вреда для здоровья?» — заключили в посте.

Напомним, жители Турлатова уже жаловались на вонь в деревне.