В Рязани следователи начали проверку после гибели 87-летней женщины

87-летняя женщина пропала 27 апреля в районе улицы Березовая. Железнодорожным МСО проводится проверка после смерти рязанки.

В Рязани следователи начали проверку после гибели 87-летней женщины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Как уточнили в ведомстве, железнодорожным МСО проводится доследственная проверка после смерти рязанки.

Напомним, 87-летняя женщина пропала 27 апреля в районе улицы Березовая. Позже поисково-спасательный отряд Мещера" сообщил о гибели пропавшей Зинаиды Котельниковой.