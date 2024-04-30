В Рязани следователи начали проверку после гибели 87-летней женщины
87-летняя женщина пропала 27 апреля в районе улицы Березовая. Железнодорожным МСО проводится проверка после смерти рязанки.
В Рязани следователи начали проверку после гибели 87-летней женщины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Как уточнили в ведомстве, железнодорожным МСО проводится доследственная проверка после смерти рязанки.
Напомним, 87-летняя женщина пропала 27 апреля в районе улицы Березовая. Позже поисково-спасательный отряд Мещера" сообщил о гибели пропавшей Зинаиды Котельниковой.