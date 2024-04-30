Россиянам напомнили о подорожании вина с 1 мая

Причина подорожания в том, что с 1 мая в три раза вырастут акцизные ставки. Соответствующий закон подписал Владимир Путин еще в ноябре 2023 года.

Россиянам напомнили о подорожании вина с 1 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале Zvezdanews.

Причина подорожания в том, что с 1 мая в три раза вырастут акцизные ставки. Соответствующий закон подписал Владимир Путин еще в ноябре 2023 года.

Отмечается, что акциз на тихие вина поднимется с 34 рублей за литр до 108 рублей, а с 1 января 2025 года — до 112 рублей. С 2026 года он составит 116 рублей.

Кроме того, по данным канала, ставка налога на игристые вина увеличится с 45 рублей за литр до 141 рубля, с 2025 года — до 147, с 2026-го — до 153.

Напомним, россиянам рассказали, как изменится рынок вина с 1 мая.