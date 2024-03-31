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В Рязани скончался главный детский гематолог Валерий Демихов
Прощание состоится в понедельник, 1 апреля, с 10.30 до 11.30 в актовом зале фармацевтического корпуса РязГМУ, по адресу Шевченко, 34, к.2.Погребение состоится в деревне Болшево.

Скончался главный детский гематолог Рязанской области Валерий Демихов. Об этом сообщили в официальной группе РязГМУ во «ВКонтакте».

Демихов был ученым, лидером в области гематологии в России, доктором медицинских наук, профессором. После окончания в 1988 году лечебного факультета рязанского мединститута имени Павлова он работал врачом интерном инфекционного отделения областной больницы имени Семашко, директором научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ и главным внештатным детским гематологом Рязанской области.

«Проводимые профессором Демиховым исследования стали основой для федеральных клинических рекомендаций по анемиям беременных, а монографии „Патогенез и лечение анемии беременных“ — настольной книгой не только для врачей акушеров-гинекологов, но и для терапевтов и врачей общей практики», — написали в посте.

Отмечается, что под руководством Демихова организовали специализированную медпомощь пациентам с врожденными дефектами иммунитета.

«Научно-клинический центр, возглавляемый Демиховым, — одно из немногих медучреждений в России, где диагностика, лечение и диспансерное наблюдение пациентов с врожденными дефектами иммунитета и болезнями крови проводится в условиях одного центра, что обеспечивает ряд преимуществ для пациентов», — говорится в посте.

Как указали в сообщении, профессор внес вклад в развитие гематологии и онкологии, оставив многочисленные труды.

Прощание состоится в понедельник, 1 апреля, с 10.30 до 11.30 в актовом зале фармацевтического корпуса РязГМУ по адресу улица Шевченко, дом № 34, корпус 2. Погребение состоится в деревне Болшево.

Фото: группа «Университет | РязГМУ Минздрава России»