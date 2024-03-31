В Рязани осудили бывшего сотрудника колонии за взятку

Следствием и судом установлено, что в конце 2023 года сотрудник колонии получил взятки за пронос на территорию режимного объекта и передачу осужденному запрещенных предметов, в частности, мобильного телефона.

В Рязани бывшего сотрудника исправительного учреждения осудили за коррупционные преступления. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что в конце 2023 года сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Рязанской области получил взятки за пронос на территорию режимного объекта и передачу осужденному запрещенных предметов, в частности, мобильного телефона.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками исправительного учреждения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, по словам ведомства, осужденный на три года лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций.

Ранее сообщалось, что бывшего сотрудника колонии обвиняют в коррупционных преступлениях (часть 1 статьи 291.2, часть 3 статьи 290 УК РФ).