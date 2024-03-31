Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением стены дома в Скопине

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав жильцов дома в Скопине.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Скопине Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Информационный центр СУ СК России».

В центр поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания многоквартирного дома по улице Заводской в Скопине. Отмечается, что в марте 2024 года стена здания, 1932 года постройки, обрушилась, из-за чего жильцы опасаются за свою безопасность.

Как указали в сообщении, СУ СК по Рязанской области начата проверка. Бастрыкин взял на контроль ситуацию и поручил руководителю регионального СУ СК Владимиру Никешкину доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении.

Ранее появились фото с места обрушения стены в Скопине.