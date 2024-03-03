Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о тумане

По данным регионального ГУ МЧС, при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность ДТП.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о тумане. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как отметили в ведомстве, утром и в первой половине дня в воскресенье, 3 марта, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

По данным МЧС, при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность ДТП. Уточняется, чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо: