Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о тумане
По данным регионального ГУ МЧС, при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность ДТП.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о тумане. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Как отметили в ведомстве, утром и в первой половине дня в воскресенье, 3 марта, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
По данным МЧС, при тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность ДТП. Уточняется, чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
- пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
- водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- на скользкой дороге не тормозить резко.