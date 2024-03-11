Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов устроил дебош в екатеринбургском метро

Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов устроил дебош в екатеринбургском метро. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 58-летний Соколов выпивал в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь с 9 на 10 марта. Гулять по городу Дмитрий продолжил в компании своего приятеля и бутылки алкоголя в руке. В районе станции «Геологической» Соколов сцепился с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео.

Соколов заявил, что парни сказали что-то неприятное некой девушке и попытался напасть на подростков.