РИА Новости: в Совфеде хотят урегулировать деятельность репетиторов

Решение объяснили тем, что в последнее время в этой сфере участились случаи мошенничества.

Сенаторы планируют обратить внимание на качество подросткового образовательного контента, направленного на подготовку к экзаменам или получение допобразования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда конституционного комитета Совфеда Ирину Рукавишникову.

Она отметила, что в последнее время в этой сфере участились случаи мошенничества, когда люди, не имеющие достаточной профессиональной подготовки, реализуют платные курсы по самым разным образовательным программам.

«Как правило, они заявляют, что могут просто и понятно объяснить сложные темы школьной программы или подготовить к экзаменам в короткие сроки. В итоге несовершеннолетние слушатели таких курсов не достигают обещанных результатов, зачастую получая информацию, совершенно несоответствующую действительности», — объяснила Рукавишникова.