В Солотче трактор сровнял с землей деревья, высаженные экс-мэром Сорокиной

Инцидент произошел в четверг, 8 февраля.

В Солотче трактор сровнял с землей деревья, высаженные экс-мэром Рязани Еленой Сорокиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязанский репортер».

«Недавно мы вместе с Еленой Сорокиной сажали возле артезианских скважин на улице Дунай саженцы сосны. Там же жители окрестных домов посадили молодые деревца — липы и рябины. Сегодня [8 февраля] приехал трактор управляющей компании, сломал ограждение и буквально сровнял с землей посадки. Как стало известно, уже в ночь здесь собираются складировать снег», — указано в публикации.

Фото — Telegram-канал «Рязанский репортер»