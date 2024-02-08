На трассе Р-132 в Рязанском районе в ДТП с грузовиком пострадали два человека
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В понедельник, 7 февраля, примерно в 18:55, на 503 км автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
62-летняя жительница Клепиковского района на «Тойота Корола», по предварительно информации, столкнулась с грузовиком «Исузу».
В результате происшествия водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.