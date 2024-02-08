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В Подмосковье начнут выдавать два новых кода для автомобильных номеров
Это сделано для того, чтобы не нарушить цепочку выдачи госзнаков.

В Подмосковье в ближайшее время автолюбителям начнут выдавать регистрационные номера с кодами 250 и 550. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

«Понятно, что все регионы развивались по-разному. Бывало, что автомобилисты, не прописанные в Москве, могли получить регистрационный номер Московского региона и наоборот. Новые коды нужны, чтобы не нарушить цепочку выдачи номеров. Когда машин становится больше — запускается новая серия», — объяснил автоэксперт Максим Егоров.

Сейчас водители все еще продолжают получать оставшиеся номера, имеющие код 750.