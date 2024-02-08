Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, утром и в первой половине дня 8 февраля на территории Рязанской области местами сохранится западный, северо-западный ветер порывами 14-19 метров в секунду. Также ожидается снег, местами метель.