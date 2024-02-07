В Рязанской области 8 февраля ожидается метель и похолодание

В четверг, 8 февраля, в регионе будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный, местами метель. В отдельных районах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

В Рязанской области 8 февраля ожидается метель и похолодание. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 8 февраля, в регионе будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный, местами метель. В отдельных районах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Днем также пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, ночью и утром местами порывы могут достигать 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем опустится до -12, -7 градусов, в течении дня ожидается понижение до -15 градусов.