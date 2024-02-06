В лесах Рязанской области в 2023 году поймали шесть волков

В 2024 году зверей пока не встречали.

В лесах Рязанской области в 2023 году поймали шесть волков. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал охотовед Николай Зайцев.

«Волки у нас живут. Их стало больше. Мы ведем борьбу», — сказал Зайцев, добавив, что в 2024 году зверей пока не встречали.

В сюжете добавили, что рязанские охотоведы по следам зверей на снегу определяют, сколько животных обитают в лесах. Данные отправляют в министерство природопользования.