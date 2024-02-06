Мизулина призвала запретить в СМИ публиковать кадры преступлений в школах

Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор и Минцифры с предложением создать этический кодекс для СМИ и медиаресурсов в целях решения этого вопроса.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ограничить распространение кадров со сценами убийств, расстрелов, жестокости в школах. Об этом пишет ТАСС .

По мнению Мизулиной, подобные видео провоцируют еще большее количество преступлений, так как школьники якобы романтизируют поведение преступников. Она отметила, что вся информация на подобную тему должна быть закрыта или максимально дозирована.

«[Подобный контент] только провоцирует тех, кто задумывается об этих преступлениях, даже тех, кто не задумывается. Молодежь и подростки начинают героизировать убийц, романтизировать эту тему, а дальше идет подражание. Кадры (распространение их — прим. ТАСС) убийств, жесткости, расстрелов, того, как преступник шел по зданию, наверное, стоит ограничить», — сказала Мизулина на встрече со студентами Екатеринбурга в Уральском федеральном университете.

Она отметила, что СМИ и Telegram-каналы ведут себя безответственно, когда распространяют кадры преступлений, делая на этом хайп. Они якобы «не понимают своей ответственности за то, что может произойти в последующем».

Мизулина добавила, что Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор и Минцифры с предложением создать этический кодекс для СМИ и медиаресурсов в целях решения этого вопроса.