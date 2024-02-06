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Мизулина призвала запретить в СМИ публиковать кадры преступлений в школах
Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор и Минцифры с предложением создать этический кодекс для СМИ и медиаресурсов в целях решения этого вопроса.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала ограничить распространение кадров со сценами убийств, расстрелов, жестокости в школах. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Мизулиной, подобные видео провоцируют еще большее количество преступлений, так как школьники якобы романтизируют поведение преступников. Она отметила, что вся информация на подобную тему должна быть закрыта или максимально дозирована.

«[Подобный контент] только провоцирует тех, кто задумывается об этих преступлениях, даже тех, кто не задумывается. Молодежь и подростки начинают героизировать убийц, романтизировать эту тему, а дальше идет подражание. Кадры (распространение их — прим. ТАСС) убийств, жесткости, расстрелов, того, как преступник шел по зданию, наверное, стоит ограничить», — сказала Мизулина на встрече со студентами Екатеринбурга в Уральском федеральном университете.

Она отметила, что СМИ и Telegram-каналы ведут себя безответственно, когда распространяют кадры преступлений, делая на этом хайп. Они якобы «не понимают своей ответственности за то, что может произойти в последующем».

Мизулина добавила, что Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор и Минцифры с предложением создать этический кодекс для СМИ и медиаресурсов в целях решения этого вопроса.