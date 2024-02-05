В рязанской школе № 9/31 рассказали о причине потопа в раздевалке

В учреждении объяснили, что ученицам предоставили другое помещение.

В рязанской школе № 9/31 рассказали, что в школе сломалась ливневка, поэтому раздевалку для девочек затопило. В учреждении объяснили, что ученицам предоставили другую раздевалку в кинозале, а затопленную комнату убирает техслужащая.

«Мы же не можем контролировать, что дети выкладывают. Они видимо забежали, сняли видео и выложили в сеть», — сказали в школе.

Там заверили, что неудобств от перевода из одной раздевалки в другую девочки не почувствуют.

«Она открывается и закрывается. Там места больше», — рассказал источник РЗН. Инфо, добавив, что о проблеме с протекающим потолком школа уже сообщила в соответствующие службы.

«Финансирования нет, поэтому ждем», — отметили в учреждении.

Кроме того, в школе добавили, что мужская раздевалка работает в обычном режиме.

Напомним, ранее появилось видео, как в рязанской школе № 9/31 затопило женскую раздевалку.