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Появились подробности массовой аварии в Касимовском районе, есть погибший
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В воскресенье, 4 февраля, примерно в 19:10, на 229-ом километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

22-летний рязанец на «Хендай», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «ГАЗ Валдай», который в попутном направлении врезался с грузовиком «Даф».

В результате происшествия водитель «Хендай» от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в Касимовском районе фура столкнулась с легковушкой.