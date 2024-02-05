Появились подробности массовой аварии в Касимовском районе, есть погибший

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В воскресенье, 4 февраля, примерно в 19:10, на 229-ом километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний-Новгород» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

22-летний рязанец на «Хендай», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «ГАЗ Валдай», который в попутном направлении врезался с грузовиком «Даф».

В результате происшествия водитель «Хендай» от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что в Касимовском районе фура столкнулась с легковушкой.