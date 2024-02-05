На Украине погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

Погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за Украину. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Белоконь в 2017 году установил рекорд по перемещению человеком тягача с людьми и прицепом.

Журналисты пишут, что спортсмена мобилизовали в марте 2023 года. О его смерти сообщил вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Вадим Кисиль.

Отметим, что ранее в боевых действиях с Россией за Украину погибли актеры сериала «Возвращение мухтара» Василий Кухарский и Андрей Павленко.