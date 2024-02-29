В рязанской БСМП создадут систему пневмопочты

Необходимость ее внедрения обусловлена особенностью больницы.

В рязанской БСМП создадут систему пневматической почты. Об этом рассказал главный врач Сергей Тарасенко. Пост появился в официальной группе учреждения.

Основной ее функцией будет быстрое перемещение анализов пациентов из отделений и операционных в лаборатории, а также оперативная доставка их результатов врачам; переправка рентгеноскопических снимков, пакетов с донорской кровью, медикаментов и т. д.

По словам Тарасенко, необходимость внедрения пневмопочты обусловлена особенностью больницы. Каждая потерянная минута может стоить больному жизни. В такой ситуации у медработников совершенно нет возможности бегать по этажам чтобы отнести в лабораторию образцы или забрать из нее результаты исследования.