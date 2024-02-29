В Кировской области задержали двоих участников СВО с трупом в багажнике

В Талице Кировской области задержали двоих участников СВО с трупом в багажнике. Об этом сообщает портал «ГородКиров.RU».

Отмечается, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Lada Granta, после этого пассажир попытался сбежать, но его поймали.

Открыв багажник машины, они увидели тело мужчины. Погибшим оказался житель поселка Рудничный Верхнекамского района Кировской области.

По данным «Базы», тогда преступники избили его, перевезли в Киров и бросили в подвал раздетым. Через несколько дней мужчина скончался.

Подозреваемых арестовали.