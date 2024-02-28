Вучич: к миру на Украине может привести только диалог

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС .

«Мы верим, что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к миру», — написал Вучич.

Он отметил, что Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь населению Украины. Вместе с этим Белград не будет присоединяться к санкциям против России.