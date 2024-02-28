В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Александр Бессмертный

В феврале 2022 года его направили служить в 16-ю отдельную бригаду армейского спецназа разведывательного подразделения ВС России.

В зоне СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Александр Бессмертный. Об этом сообщает «46 ТВ». Гвардии прапорщику было 24 года.

В феврале 2022 года его направили служить в 16-ю отдельную бригаду армейского спецназа разведывательного подразделения ВС России.

Александр Бессмертный являлся заместителем командира группы специального назначения. Он погиб при выполнении боевого задания 21 февраля 2024 года.