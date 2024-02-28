В марте изменится расписание пригородных поездов в Рязанской области

С 4 по 27 марта.

С 4 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

С 5 по 7, с 10 по 15, с 18 по 23, с 25 по 27 марта на станции Рыбное и перегоне Рыбное — Дягилево — Рязань-1 с 05:40 до 11:40 железнодорожники проведут работы по замене рельсов на бесстыковые. Также обновлять путь будут на участке Луховицы-Щурово, технологические «окна» назначены 20 марта — с 06:00 до 09:20, с 25 по 27 марта — с 06:50 до 09:50.

Кроме этого, 4, 6, 12, 14, 18 и 20 марта на перегоне Щурово-Голутвин с 06:00 до 09:00 продолжат ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через реку Оку.

4 марта на участке Луховцы-Подлипки энергетики проведут работы по модернизации контактной сети.

РЖД обращает внимание на то, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Дивово, Голутвин, Узуново, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Голутвин — Озеры, Ипподром — Москва-Пассажирская-Казанская и Рязань-2 — Ряжск изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.