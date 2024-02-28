«Тинькофф»: мошенники начали сбор «налога на СВО»

Клиенты банков начали получать фишинговые письма мошенников о списании несуществующего налога на СВО. Об этом сообщил «Тинькофф».

"Тинькофф защита" выявила новый мошеннический сценарий. Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это (якобы — прим. ред) требует новый закон", — говорится в сообщении.

В фишинговых письмах указано, что человек каждый месяц будет перечислять десятки тысяч рублей. Однако от этого можно отказаться — перейти по ссылке в личный кабинет и написать заявление на отказ от платежей. Клиент оказывается на поддельном сайте банка, который внешне похожий на настоящий.

Когда пользователь банка введет данные карты на сайте мошенников, они смогут вывести все деньги со счета или оформить кредит.