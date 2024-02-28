Государственный Рязанский приборный завод представил сварочное оборудование «Форсаж» в Северодвинске

Сварочные аппараты «Форсаж», которые производит Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех), успешно применяются в различных отраслях, в том числе и в судостроении, поскольку они мобильны и обладают низким энергопотреблением. Об этом в ходе семинара по сварочному оборудованию в Северодвинске рассказал ГРПЗ.

На семинаре представитель ГРПЗ выступил с докладом-презентацией на тему «Новые разработки российских производителей сварочного оборудования для судостроения».

«Инверторы „Форсаж“ успешно применяются в различных отраслях, в том числе и в судостроении. На мероприятии мы представили вниманию источник „Форсаж-180“. При проведении сварочных монтажных работ в условиях ограниченного пространства, а также на высоте мобильность, прочный корпус, низкое энергопотребление, а также отличные сварочные свойства помогают решать поставленные задачи. В настоящее время наш модельный ряд составляют 15 аппаратов для различных видов сварки, а также три механизма подачи проволоки», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Представители ГРПЗ посетили промышленные предприятия Северодвинска, где были проведены предварительные переговоры о поставке оборудования «Форсаж».

Организаторы семинара — АО «Объединенная судостроительная корпорация» и НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей». В мероприятии приняли участие члены Объединенной судостроительной корпорации, а это 26 предприятий судостроения из Северо-Западного федерального округа.