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В Рязанской области выросло число самозанятых
Чаще всего бизнес рязанцы открывают в сфере торговли и общепита, транспортировки и хранения, строительства.

В Рязанской области выросло число самозанятых. Об этом сообщил Рязаньстат.

В 2023 году статус самозанятых получили 44 000 рязанцев. Это в полтора раза больше, чем в 2022-м.

Всего в Рязанской области работает 41 500 предпринимателей. На созданных ими предприятиях работают 120 500 человек, изготавливаются 43 вида товаров.

Средний возраст предпринимателей — 44 года. 38% - женщины.

Чаще всего бизнес рязанцы открывают в сфере торговли и общепита, транспортировки и хранения, строительства.

42% предпринимателей работают в районах области.