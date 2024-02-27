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НАТО не планирует отправлять войска в помощь Украине

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Associated Press, что военный альянс не планирует отправлять боевые подразделения в помощь Украине. Об этом пишет АР.

Столтенберг отметил, что «союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине, но нет никаких планов по размещению подразделений НАТО на территории Украины.

Ранее сообщалось, что некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность направить своих военных в ВСУ. Чехия в свою очередь заявила, что не планирует отправлять своих на Украину.